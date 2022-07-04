Трентино, Италия, 4 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Четверо граждан, погибших из-за схода ледника Мармолада в Италии, опознаны, передают национальные СМИ 4 июля.

Алексей Саврасов. Вид в Швейцарских Альпах (Гора Малый Рухен). 1862 (фрагмент)

В настоящее время найдено шесть тел погибших, есть 16 человек числятся пропавшими без вести.

Трагедия произошла накануне, 3 июля. Причиной обвала массивного куска ледника стали высокие температуры — на высоте 3000 метров было +10 градусов.