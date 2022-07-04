Саратов, 4 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Саратовской области по состоянию на 4 июля зарегистрировали 255 130 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 57 человек. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Выздоровели с начала пандемии 248 393 пациента, за сутки — 47 человек.

В ковид-центры 3 июля доставили четырех пациентов. На стационарном лечении находятся 145 человек, на амбулаторном — 597.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5995 человек, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус якобы считает приоритетной версию разработки SARS-CoV-2 в китайской лаборатории в Ухане и последующего выхода вируса за пределы этой лаборатории.

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