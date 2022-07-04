Хабаровск, 4 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Хабаровске 3 июля в водоёме утонули дети, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

Читайте также: В Чечне утонули отец и его 16-летняя дочь

Двое подростков 13-14 лет вечером купались в Индустриальном районе г. Хабаровска на территории водоема.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне организована проверка по факту гибели в водоеме отца и дочери. Во время купания мужчина увидел, что его 16-летняя дочь начала тонуть. Он бросился её спасать и утонул вместе с девочкой.