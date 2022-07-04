Феодосия, Крым, 4 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Несчастный случай произошёл в Феодосии — во время исполнения трюков пострадал танцор фаер-шоу. У мужчины загорелось лицо, его оперативно потушили и госпитализировали.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Пострадавший госпитализирован в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», — приводит «Крым 24» данные пресс-службы министерства здравоохранения РК.

Артист находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Башкирии молодой рабочий получил тяжёлую травму на производстве — он лишился нескольких пальцев.