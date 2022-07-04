Донецк, 4 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. За 138 дней эскалации в Донецкой Народной Республике от обстрелов боевиков ВСУ погибли 215 мирных жителей, сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За 138 дней эскалации погибло 215 гражданских лиц, в том числе 12 детей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 997 мирных жителей, в том числе 77 детей. На освобожденной территории ранения получили 1466 гражданских, в том числе 83 ребенка.