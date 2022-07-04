Кишинёв, 4 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду 4 июля отправляется с рабочим визитом в Грецию. Об этом сообщает пресс-служба молдавского главы государства.

European People's Party Майя Санду

Сообщается, что в Афинах президент проведёт встречи с представителями руководства Греции. Она также и примет участие в «Круглом столе» при правительстве, посвящённом экономическим вопросам.

Сообщается, что в Афинах Санду планирует пробыть до 5 июля. Потом она отправится в Вильнюс по приглашению литовского президента Гитанаса Науседы.

В Литве молдавский президент будет участвовать в праздновании «Дня государственности».