Москва, , 11:50 — REGNUM Рубль подешевел по итогам минувшей недели преимущественно за счет пятничного (30 июня) отскока доллара более чем на 3%. Об этом 4 июля сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, оттолкнувшись от психологического рубежа в 50 рублей, пара доллар/рубль превысила 54 рубля и продолжает укрепляться на торгах в понедельник, 4 июля. Котировки, которые на открытии прокололи отметку 56 руб., обосновались в районе 55 руб., прибавляя свыше 1% с начала торгов, отметил он.

Эксперт добавил, что у российской валюты становится все меньше предлогов для безудержного роста. Доллар на международной арене время от времени дает слабину, но в целом остается крепким, удерживаясь неподалеку от многолетних пиков, сказал он.

По его словам, налоговый период в РФ завершился, а туристический сезон в самом разгаре, оживляя спрос на иностранную валюту. Власти все чаще говорят о нормализации курса рубля и грозят интервенциями посредством обновленного механизма бюджетного правила. Недавнее давление на рубль также усилило решение властей повысить лимит перевода инвалюты за рубеж до 1 млн долларов. В противовес всему этому выступает все еще вялый импорт, который пока сглаживает острые углы, сообщил эксперт.

Коган добавил, что учитывая вышеперечисленные факторы, дополняемые перспективой дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ, можно с уверенностью говорить, как минимум, о торможении подъема рубля. С технической точки зрения уверенный пробой уровня 56 рублей значительно ослабит повышательное давление на российскую валюту и расчистит доллару дорогу к отметке 60 руб. При этом нельзя исключать новых вспышек роста рубля, который будет максимально сопротивляться нарастающему напору покупателей иностранной валюты, отметил он.