Емельяновский район, Красноярский край, , 11:49 — REGNUM Исполняющим обязанности главы Емельяновского района Красноярского края назначен Александр Клименко. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в краевом правительстве.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Клименко приступил к исполнению обязанностей главы района со 2 июля. До этого он почти три года возглавлял Минусинский район края. Также ранее Клименко почти десять лет работал в Красноярске, руководил Ленинским районом, а затем являлся советника главы города.

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