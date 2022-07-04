Екатеринбург, 4 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Автомобилист» подписал новый контракт с хоккеистом Анатолием Голышевым. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба клуба.

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Отмечается, что новое соглашение с 27-летним нападающим рассчитано на два года.

Голышев является воспитанником «Автомобилиста», за основную команду клуба он играет с 2013 года.

Голышев является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На его счету 222 очка — 110 шайб и 112 результативных передач.

В марте 2021 года Голышев расторг контракт с клубом и перешёл в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», с которым подписал контракт в октябре. Однако за «Айлендерс» он не сыграл ни одного матча и выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В декабре 2021-го Голышев вернулся в «Автомобилист».