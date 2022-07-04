* талибов — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 11:48 — REGNUM Местные источники подтвердили Afghanistan International, что автобус с военнослужащими 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук» подвергся вооружённому нападению в городе Герат в Афганистане.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщили, что инцидент произошёл 4 июля утром перед средней школой «Хатфи» в 4-й зоне безопасности города Герат, перестрелка продолжалась около получаса.

Мохаммад Шах Расули, представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Герате, подтвердил вооружённое нападение на автомобиль военнослужащих 207-го армейского корпуса «Аль-Фарук». Он сообщил СМИ, что один из нападавших был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а двое других скрылись.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предоставили подробностей о жертвах этого инцидента.

Однако СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в результате этого нападения по меньшей мере двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и более 20 других военнослужащих и мирных жителей получили ранения.