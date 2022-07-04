Джакарта, 4 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 потрясло округ Наган-Райя в провинции Ачех в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что эпицентр землетрясения находился на суше в 36 км от от округа Наган-Райя. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах в результате землетрясения не поступало.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке литосферных плит.