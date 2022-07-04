Казань, , 11:53 — REGNUM В Казани 264 работодателя планируют высвободить 500 человек. В простое из-за обрыва логистических цепочек находятся 2,4 тыс. сотрудников организаций, в режиме неполной занятости трудятся 1,4 тыс. человек, сообщает 4 июля мэрия.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалисты городского центра занятости считают, что высвобождение работников не приведет к росту безработицы, в Казани имеются возможности по перераспределению трудовых ресурсов из одной отрасли экономики в другую.

На учете в качестве безработных на 1 июля состояли 4101 человек (1 июля 2021 года — 9817 человек). Количество безработных за год снизилось в 2,4 раза.

С начала года поиск работы вели около 9 тыс. человек, трудоустроено из них 4,3 тыс. жителей. Большая часть — в транспортной сфере, торговле, производстве, здравоохранении и строительстве.

Работодатели предлагают казанцам 19 140 вакансий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, по прогнозам в России сохраняется угроза расширения безработицы до 7%.

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