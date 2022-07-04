Ульяновск, 4 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к ковиду. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним сведениям (на 1 июля), в Ульяновской области вакцинацией от COVID-19 охвачены 732 605 жителей, в том числе получили оба компонента прививки 688 366 человек. За последнюю неделю (с 24 июня по 1 июля) привились 2214 жителей.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области составляет 15,4%. Это на 2,5% меньше, чем было неделей ранее (на 24 июня) и остаётся ниже федерального показателя. Напомним, что в целом в стране общий иммунитет к COVID-19 составляет 18,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду 24 июня составлял 17,9%, 3 мая достигал 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%, 15 и 8 апреля составлял соответственно 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 4 марта — 63,7%.