Москва, , 11:46 — REGNUM Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова («Единая Россия») направила предложение руководителю Министерства труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой создать в России единую межрегиональную базу данных с анкетами переселенцев из Донбасса и освобожденных территорий Украины.

Татьяна Дьяконова АНО «Россия — страна возможностей»

Председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», депутат Госдумы Татьяна Дьяконова отметила в письме на имя министра труда и социальной защиты РФ, что такая база позволит активным переселенцам с опытом работы в определенной сфере быстрей находить работу в российских городах, а регионы в свою очередь не будут тратить время на поиски высококлассных специалистов.

«Как вы знаете, все, кто приехал сегодня из Донбасса, заполняют анкеты со своими основными данными. Они касаются образования, мест работы, трудового стажа, — отметила Татьяна Дьяконова, — В каждом принимающем регионе создается своя база данных переселенцев, но, к сожалению, сегодня нет обмена информацией обо всех переехавших людях между регионами. Получается, что специалисты с опытом в одной сфере могут оказаться в регионе, где нет применения их навыкам. А в регионах, где они могут быть востребованы, ничего не знают о таких специалистах. В связи с этим я предложила Министерству труда создать единую межрегиональную кадровую базу с данными переселенцев, которая могла бы стать эффективным инструментом как для развития экономики отдельных регионов, так и экономики страны в целом».

Татьяна Дьяконова привела в пример Липецкую область, где сегодня оперативно занимаются трудоустройством жителей Донбасса, учитывая их профессиональные навыки. Так, желающих продолжить свою деятельность в металлургии областные власти переселили в пункты временного размещения ближе к месту работы — НЛМК.

«Это логично, что в Липецкой области, где развиты промышленность, сельское хозяйство, заинтересованы в специалистах этих сфер. Предприятиям не нужно тратить время на переобучение и людям не нужно начинать с нуля, у них есть возможность в новых условиях развиваться дальше, — подчеркнула Татьяна Дьяконова, — Новая межрегиональная база, я уверена, позволит расширить эту возможность для большого числа переехавших. Да, важно, чтобы люди после того, как они эвакуировались, пришли в себя после пережитого, выдохнули, восстановили здоровье. И не менее важно то, чтобы в дальнейшем, когда они решили остаться в России, решили работать здесь, у них не было метаний — поработаю здесь, а потом, как сложится. Важно, чтобы они сразу прицеливались на место, которое, без преувеличения, можно назвать работой мечты. Наша задача — помочь им в этом».

Депутат Госдумы отметила, что рассчитывает на положительный результат, так как кадровые вопросы становятся все более актуальными. Так она напомнила, что Президент России Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» поддержал идею победителя конкурса «Лидеры России», вице-губернатора Оренбургской области Игната Петухова о создании кадрового агентства на базе президентской платформы.