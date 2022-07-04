Уфа, , 11:52 — REGNUM Первое место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в регионах России заняла Башкирия. Об этом 4 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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«Сегодня на международной выставке «Иннопром-2022» озвучили результаты рейтинга эффективности реализации промышленной политики в регионах России. Башкирия — снова первая, как и год назад», — сообщил он.

Хабиров отметил, что это является результатом большой системной работы, которую проводят в регионе.

«За пять месяцев 2022 года — на 6,2%, май 2022-го к маю 2021-го — на 8,2%. И это несмотря на два года пандемии и масштабные санкции», — подчеркнул он.

Он отметил, что второй год подряд первое место — является очень достойным результатом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии возглавил делегацию республики на выставке «Иннопром-2022».

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