Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжают фиксировать более 250 случаев заболевания COVID-19 в сутки. Об этом 4 июля сообщили в федеральном штабе. Так, за прошедшие сутки в Северной столице выявили 253 случая заражения коронавирусом. Это на пять случаев больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Число жертв болезни за минувшие сутки составило девять человек. Количество смертей от ковида, как основной причины смерти, за сутки сократилось на одну.

Переболел ковидом за сутки 91 больной. Этот показатель снизился за сутки на пять пациентов.

Отметим, что за всё время пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 537 512 случая заражения коронавирусом. Скончался от ковида 34 161 человек, а вылечились 1 500 620 больных.