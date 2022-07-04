Ереван, , 11:45 — REGNUM Сообщение азербайджанского минобороны о том, что в ночь на 4 июля армянские вооруженные силы (ВС) обстреляли позиции военных Азербайджана на границе двух стран, являются несоответствующими действительности. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Распространенное Минобороны Азербайджана заявление о том, что в ночь с 3 на 4 июля подразделения ВС Армении открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанского границы, не соответствует действительности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что на данный момент ситуация на границе двух стран является относительно стабильной и полностью контролируется армянскими ВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских ВС на границе между двумя странами.