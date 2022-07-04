Москва, 4 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. После пятничного (30 июня) падения под отметку $110 за баррель и последующего отскока, нефть торгуется относительно стабильно в начале новой недели, но при этом демонстрирует «медвежий уклон», который превалирует после неудачных попыток закрепиться над уровнем $112 в ходе азиатской сессии. Об этом 4 июля сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, волнения по поводу сокращения мирового предложения по-прежнему присутствуют на рынке, особенно в свете еще более масштабного падения экспорта из Ливии, где нефтегазовый сектор страдает от затяжного политического конфликта. Однако, как показывает поведение рынка, страхи из-за надвигающейся рецессии все же сильнее, и именно ухудшение перспектив мировой экономики дирижирует котировками черного золота на данном этапе, отметил эксперт.

Все это, отметил Коган, выливается в продажи фьючерсов на росте, препятствуя возвращению цен к долгосрочным максимумам. Локального негатива добавляет рост числа заразившихся коронавирусом в Китае на минувших выходных, хотя влияние этого фактора заметно ослабело с момента смягчения ограничений в Поднебесной.

По его словам, ближайшей поддержкой для Brent сейчас выступает отметка $110, которая пока сдерживает давление продавцов. Очередной прокол этого уровня вернет фокус внимания к зоне $107, которая дала отпор «медведям» в прошлом месяце. Эксперт отметил, что в случае возобновления подъема первым делом ценам предстоит закрепиться над уровнем $112, но пока экономические риски, угрожающие спросу на энергоносители, наступают, стратегия продаж на росте будет оставаться актуальной.