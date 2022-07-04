Владикавказ, , 11:44 — REGNUM В Северной Осетии в августе 2022 года будет проведена профильная лагерная смена для детей «Патриот-2022». Её организуют на базе санатория «Тамиск» для 130 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В летнем детском лагере отдыха Prokuror-kaluga.ru

«С 13 по 30 августа пройдет очередная правоохранительно-патриотическая смена «Патриот-2022». В этом году в профильной смене примут участие 130 юношей от 11 до 17 лет, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел», — говорится в сообщении.

Инициатива проведения патриотической профильной смены принадлежит руководству МВД по РСО-Алания. Она проводится при поддержке главы и правительства республики, а также Фонда защиты детей. Главная цель профильной смены — ориентировать детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, на путь исправления.

В рамках смены для них будут проведены уроки мужества с участием ветеранов, встречи со знаменитыми спортсменами, мастер-классы от сотрудников правоохранительных органов. В течение смены дети будут заняты увлекательными походами по горам, примут участие в экскурсиях и в занятии спортом.