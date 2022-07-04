Анкара, , 11:43 — REGNUM Россия, несмотря на существующие разногласия по военной операции на севере Сирии, не будет препятствовать Турции проводить её. Такое мнение в эфире телеканала NTV высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас с Россией имеются разногласия по многим вопросам, включая действия в Украине, непризнание Крыма и так далее. Но у нас экономические, политические отношения, — заявил глава МИД Турции. — Нет, я не считаю, что Россия будет препятствовать».

Он добавил, что Анкара не получала от Москвы какой-либо резкой реакции, которая бы относилась к военной операции, передаёт РИА Новости.

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Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что США и Россия «не сдержали слово», данное Турции по террористам в Сирии, поэтому Анкаре придётся решать вопрос самим.

«С другой стороны, США и Россия не имеют права говорить относительно планируемой операции ВС Турции, они не сдержали своё слово», — указал турецкий министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не полностью выполнили свои обещания о приостановлении турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии. при этом он указал на готовность Анкары предпринять необходимые меры.