Симферополь, 4 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Почти на три миллиона кубометров воды увеличились запасы водохранилищ Республики Крым по итогам июня 2022 года. Данные опубликованы региональным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

«Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к 1 июля 2022 года составил 213,20 млн куб. м, что на 2,97 млн куб. м больше, чем месяц назад», — говорится в сообщении.

Как отмечается, формированию кратковременных паводков в бассейнах рек северного предгорья способствовали значительные осадки, выпавшие в конце третьей декады июня. С целью недопущения перелива воды и прорыва водосбросных сооружений, из водохранилищ Симферопольское, Партизанское, Белогорское и Загорское производились сбросы воды. Так, из-за аварийных сбросов воды из Загорского водохранилища наблюдались выходы воды на обе поймы реки Кача, также нанесен ущерб оборудованию гидропоста в районе села Суворово.

Из-за сброса воды из переполненных водохранилищ Партизанское и Симферопольское были подтоплены поймы рек Альма и Салгир. В черте Белогорска в реке Тонас был на 85 см был превышен исторический максимум уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 25–27 июня несколько районов Крыма оказались подтопленными из-за сильных дождей и выхода рек из берегов. В регионе был введён режим ЧС.