Омск, , 11:41 — REGNUM Сегодня в Омском Государственном Педагогическом Университете началась первая Университетская смена для ребят из Луганской народной республики. Вчера в Омск приехали 58 ребят, которые в течение 10 дней будут знакомиться с историей и культурой России.

Студенты Алексей Колчин, ИА REGNUM

На железнодорожном вокзале Омска школьников встретили педагоги, вожатые, волонтеры, ректорат университета, представители правительства и журналисты. После долгого пути ребята отправились в общежитие ОмГПУ, разместились в комфортных комнатах и получили фирменные рюкзаки, бутылки для воды, панамы, блокноты и ручки.

«Мы начинаем пилотный проект Министерства просвещения «Университетские профильные образовательные смены», благодаря которому дети с Донбасса познакомятся с Россией. Омский педагогический этим летом проведет четыре образовательные смены. Каждая смена будет длиться 10 дней. Общими усилиями мы создадим в регионе комфортное и интересное пространство для совместной работы. Уверен, что полученные знания обязательно пригодятся ребятам в будущем!», — отметил ректор ОмГПУ Иван Кротт.

Для подростков педагоги и вожатые приготовили насыщенную программу образования и отдыха «История России в зеркале культуры». Школьники познакомятся с Россией, с Сибирью и с Омском. Для ребят будут проходить занятия и мастер-классы, обзорные экскурсии по городу и музеям. Школьники посетят Омский историко-краеведческий музей, исторический парк «Россия — моя история», Музей имени М. А. Врубеля, Омскую крепость и Омский планетарий. Уже сегодня ребята из Луганской народной республики познакомятся с Технопарком универсальных педагогических компетенций ОмГПУ.

Сопровождающая ребят заместитель директора по воспитательной работе Селезневской школы №18 имени Героя Советского Союза А. В. Дубенко Елена Ковалева рассказала, что большое впечатление на школьников уже произвел Иртыш.

«Смотришь на город — красота неимоверная, мы от этого уже отвыкли. Ожидания у нас огромные, с программой частично уже ознакомились. Все очень интересно, дети давно уже такого не видели. Они ждут прогулки на теплоходе по Иртышу. Мы боялись, что будет холодно, но в Омске очень тепло от встречи с людьми, и погода нас тоже приветствует», — рассказала Елена Ковалева.

Этим летом в ОмГПУ пройдут еще три Университетские смены, которые начнутся 18 июля, 1 и 13 августа. Открытие первой Университетской смены состоится 4 июля в 17:00 в главном корпусе на набережной Тухачевского, 14.