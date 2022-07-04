В ОмГПУ началась первая Университетская смена для школьников Донбасса
Омск, 4 июля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Сегодня в Омском Государственном Педагогическом Университете началась первая Университетская смена для ребят из Луганской народной республики. Вчера в Омск приехали 58 ребят, которые в течение 10 дней будут знакомиться с историей и культурой России.
На железнодорожном вокзале Омска школьников встретили педагоги, вожатые, волонтеры, ректорат университета, представители правительства и журналисты. После долгого пути ребята отправились в общежитие ОмГПУ, разместились в комфортных комнатах и получили фирменные рюкзаки, бутылки для воды, панамы, блокноты и ручки.
Для подростков педагоги и вожатые приготовили насыщенную программу образования и отдыха «История России в зеркале культуры». Школьники познакомятся с Россией, с Сибирью и с Омском. Для ребят будут проходить занятия и мастер-классы, обзорные экскурсии по городу и музеям. Школьники посетят Омский историко-краеведческий музей, исторический парк «Россия — моя история», Музей имени М. А. Врубеля, Омскую крепость и Омский планетарий. Уже сегодня ребята из Луганской народной республики познакомятся с Технопарком универсальных педагогических компетенций ОмГПУ.
Сопровождающая ребят заместитель директора по воспитательной работе Селезневской школы №18 имени Героя Советского Союза А. В. Дубенко Елена Ковалева рассказала, что большое впечатление на школьников уже произвел Иртыш.
Этим летом в ОмГПУ пройдут еще три Университетские смены, которые начнутся 18 июля, 1 и 13 августа. Открытие первой Университетской смены состоится 4 июля в 17:00 в главном корпусе на набережной Тухачевского, 14.