Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области построят завод по производству холодильного оборудования. Предприятие планируется возвести на территории опережающего социально-экономического развития «Донецк». Такая договорённость достигнута на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора 4 июля.

Айдентика холодильника ЗиЛ-63. © Николай Чеканов

Правительство Ростовской области подписало соглашение о строительстве завода с «Лебединским торговым домом». Создание первой производственной линии по выпуску морозильных ларей обойдётся в 1 млрд рублей.

«На первом этапе это действительно морозильные лари — по сути дела, холодильные установки. На втором этапе, насколько мне известно, рассматривается вопрос производства кондиционеров, другой бытовой техники. Это будет востребовано на территории области и страны. Правительство области будет сопровождать проект и поддерживать его — с учётом того, что он будет находиться на территории опережающего социально-экономического развития «Донецк», — прокомментировал донской губернатор Василий Голубев.

Реализация проекта, запланированная на 2022–2023 годы, позволит трудоустроить не менее 100 специалистов. Как ожидается, ежегодно завод будет производить 100 тыс. единиц техники, что позволит сократить зависимость рынка холодильного оборудования от импортных поставок.

«Это импортозамещающий проект в чистом виде. До этого момента мы были чисто торговой компанией и размещали заказы в Китае — на 90%, немного — в Турции и других странах. Сейчас мы приняли решение о производстве на территории России», — рассказал руководитель ЗАО «Лебединский торговый дом» Юрий Лебединский.