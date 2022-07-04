Ташкент, 4 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым состоялся 4 июля, сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«В начале беседы президент Казахстана выразил полную поддержку принятым главой Узбекистана решительным мерам по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане», — подчеркивает МИД.

В ходе беседы сторонами были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продукции», — говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам многостороннего регионального сотрудничества в контексте подготовки к очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.