Токаев поддержал действия Ташкента по наведению порядка в Каракалпакии
Ташкент, 4 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым состоялся 4 июля, сообщает МИД Узбекистана.
Иван Шилов ИА REGNUM
Узбекистан
«В начале беседы президент Казахстана выразил полную поддержку принятым главой Узбекистана решительным мерам по пресечению противозаконных действий, обеспечению стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане», — подчеркивает МИД.
В ходе беседы сторонами были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
«Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, включая продвижение проектов кооперации в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продукции», — говорится в сообщении.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам многостороннего регионального сотрудничества в контексте подготовки к очередной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
«С удовлетворением отмечены результаты трехсторонних переговоров правительственных делегаций Узбекистана, Казахстана и Киргизии по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1, состоявшихся на прошлой неделе в городе Бишкеке», — сообщает МИД.