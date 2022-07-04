Москва, , 11:39 — REGNUM Биометрические данные физлиц, собранные в банках, объединяют в единую систему без согласия гражданина, но с уведомлением. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, соответствующий законопроект комитет Госдумы по информполитике поддержал ко второму чтению.

Биометрия geralt

Законопроект дополнен нормами, направленными на оптимизацию функционирования единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Поддержанными поправками предлагается предусмотреть возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных.

Читайте также: В Госдуме планируют обязать граждан РФ регистрировать ДНК

Передача будет осуществляться при условии обязательного уведомления субъекта о факте передачи с предоставлением возможности отказаться от обработки своих биометрических персональных данных в единой биометрической системе, следует из документа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме обещают сохранить принцип добровольности в сдаче биометрии