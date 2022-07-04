Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM Ростовская компания «Бонум» собирается до конца 2022 года нарастить производство полуприцепов 30-40%. Об этом 30 июля заявил главный конструктор завода Сергей Замятин в эфире телеканала «Дон 24».

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Также генеральный директор предприятия Александр Михайленко уточнил, что оно готово обеспечить своей продукцией до трети российского рынка грузовой техники по разным направлениям.

«Правительством предприняты меры по поводу снижения ключевой ставки, по поводу снижения лизинга. Они сейчас дают, безусловно, рост. До этого было немного сложно. Со своей стороны, мы все равно рассматриваем эту сложную ситуацию как возможность для нас», — сказал он

При этом также завод намерен расширить модельный ряд и начать выпуск современной сельскохозяйственной и магистральной техники под своим брендом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после введения второй очереди Аршанской солнечной электростанции (СЭС) в Калмыкии ее установленная мощность достигла 115,6 МВт, что позволило ей стать крупнейшей электростанцией такого типа не только в операционной зоне «Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга», но и в Единой электросети (ЕЭС) России.