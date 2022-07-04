Якутск, 4 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Члены экипажа вертолёта Ми-8, обнаружившие останки самолёта Ан-2 на склоне горы в Кобяйской районе республики, получили благодарности от главы региона Айсена Николаева.

Восточное межрегиональное управление на транспорте СК РФ Ан-30

Они награждены за высокий профессионализм при проведении поисково-спасательных работ, сообщил телеграм-канал авиакомпании «Полярные авиалинии».

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Пилоты обнаружили тела членов экипажа самолёта и выжившего пассажира. Благодарности вручены командиру вертолёта Александру Евсееву, второму пилоту Григорию Иванову и бортмеханику Василию Винокурову. Они выбрали направлением поисков реки по направлению к точке «Спанк», часто самолёты летят именно по этому маршруту.

«Ещё не долетев до квадрата, получили сигнал от спасателей, что по правому борту наблюдается нечто похожее на останки самолета. Развернули вертолет и убедились, что это пропавший Ан-2. Он находился на склоне горы на высоте около 1000 метров. Экипаж подобрал на горе ровную площадку и высадил спасателей, которые пешим ходом дошли до места крушения самолета. Потом, уже взлетев, экипаж решил сделать круг вдоль большого озера, находившегося неподалеку. Раньше там находилась метеостанция и от нее остались два домика, в которых останавливаются рыбаки и охотники. На малой высоте заметили что-то оранжевое и потом уже человека», — рассказал Александр Евсеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Ан-2 пропал с радаров 21 июня, обнаружили его — 1 июля. Самолёт летел из местности под Якутском в пункт Вертикальный в Кобяйском районе республики. Перелёт усложняли туман и сильная облачность.