Москва, 4 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Фильм-катастрофа «Одна» режиссёра Дмитрия Суворова в четвёртый раз подряд стал лидером российского кинопроката. Об этом сообщил портал kinobusiness.com 3 июля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На съемочной площадке фильма «Одна»

Так, за четвёртые выходные лента сумела собрать 19 млн рублей, увеличив общие сборы до 209 млн. В то же время прошедший уик-энд стал худшим по сборам для России за последние 15 лет.

Напомним, фильм «Одна» основан на реальных событиях и рассказывает об авиакатастрофе над Завитинском. Главные роли в картине исполнили Надежда Калеганова и Максим Иванов.