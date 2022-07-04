София, , 11:36 — REGNUM Представители основных парламентских сил Болгарии приступили к переговорам по формированию нового Совета министров страны. Об этом 4 июля сообщает БНР.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, в специальной встрече в Софии принимают участие руководители партий «Продолжаем перемены», БСП, «Демократическая Болгария» и «Возрождение». Предполагается, что стороны выработают план создания соответствующей коалиционной структуры.

Напомним, 1 июля президент Болгарии Румен Радев официально вручил номинальному главе правящей партии «Продолжаем перемены» Асену Василеву мандат на формирование кабмина. Ранее депутаты Народного собрания (парламента) объявили вотум недоверия правительству премьер-министра Кирила Петкова.