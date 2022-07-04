Курск, 4 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Курской области, старший лейтенант Павел Должиков. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Курской области, старший лейтенант Павел Должиков

«Житель Дмитриевского района, старший лейтенант Павел Должиков погиб 24 июня в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Родился Павел Николаевич в Харькове в 1989 году. В 2014 г. переехал на постоянное место жительства в Россию. С 2015 по 2016 год проходил срочную службу. После прохождения срочной службы остался служить по контракту», — говорится в официальном сообщении.