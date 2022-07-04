Тамбов, 4 июля 2022, 11:34 — REGNUM Депутаты Тамбовской областной Думы предлагают законодательно обезопасить население от «немотивированно агрессивных животных». С соответствующей законодательной инициативой народные избранники вышли в Госдуму, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.
Депутатский корпус Тамбовской области предлагает внести изменения в статьи 3 и 5 федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как пояснил спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, в федеральном законе отсутствует определение термина «немотивированная агрессивность» у отловленного животного.
По его словам, речь идёт об угрожающем поведении животного и попытках нападения на спокойно стоящего человека, при попытке покормить бродячую собаку и т.д. Это не касается поведения животного в целях защиты им своего потомства.
Кроме того, депутаты предлагают часть 2 статьи 5 федерального закона дополнить пунктом, который предусматривает возложение на уполномоченные федеральные органы власти полномочий по утверждению порядка установления наличия или отсутствия у животных немотивированной агрессивности, а также критерии определения агрессивности животных.
Спикер Тамбовского парламента поясняет, что утверждение подобных критериев «позволит исключить возврат отловленного агрессивного животного в прежние места обитания»:
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2022 года при обсуждении поправок в законодательство, касающееся в том числе бездомных животных, Госдума поддержала постановление, рекомендующее правительству России создать систему реагирования на сообщения о нападении на людей бродячих животных.