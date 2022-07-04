Тамбов, 4 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной Думы предлагают законодательно обезопасить население от «немотивированно агрессивных животных». С соответствующей законодательной инициативой народные избранники вышли в Госдуму, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

https://tambovoblduma.ru Спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин

Депутатский корпус Тамбовской области предлагает внести изменения в статьи 3 и 5 федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Как пояснил спикер Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, в федеральном законе отсутствует определение термина «немотивированная агрессивность» у отловленного животного.

«Немотивированная агрессивность у отловленного безнадзорного животного является основанием для запрета его возврата на прежнее место обитания. Законопроектом предлагается статью 3 федерального закона дополнить пунктом следующего содержания: немотивированная агрессивность животного — это враждебное поведение животного, выражающееся в выходе за рамки стереотипного поведения, свойственного животному данного вида, и проявляющееся в форме агрессии по отношению к человеку или животному, не обусловленной какой-либо внешней причиной», — рассказал Евгений Матушкин.

По его словам, речь идёт об угрожающем поведении животного и попытках нападения на спокойно стоящего человека, при попытке покормить бродячую собаку и т.д. Это не касается поведения животного в целях защиты им своего потомства.

Кроме того, депутаты предлагают часть 2 статьи 5 федерального закона дополнить пунктом, который предусматривает возложение на уполномоченные федеральные органы власти полномочий по утверждению порядка установления наличия или отсутствия у животных немотивированной агрессивности, а также критерии определения агрессивности животных.

Спикер Тамбовского парламента поясняет, что утверждение подобных критериев «позволит исключить возврат отловленного агрессивного животного в прежние места обитания»:

«Такие меры помогут снизить риск причинения вреда жизни и здоровью граждан животными без владельцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2022 года при обсуждении поправок в законодательство, касающееся в том числе бездомных животных, Госдума поддержала постановление, рекомендующее правительству России создать систему реагирования на сообщения о нападении на людей бродячих животных.