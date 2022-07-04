Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Главный специалист межрайонной инспекции Ломоносовского района Ленинградской области Управления по государственному техническому надзору и контролю задержан сотрудниками ФСБ России. Он подозревается в получении взятки в значительном размере, сообщили 4 июля в пресс-службе Управления ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

УФСБ по С.-Петербургу и Ленобласти Задержанный в Ленобласти сотрудник Гостехнадзора

Установлено, что подозреваемый посредством вымогательства систематически получал денежные средства от предпринимателей за осуществление своих должностных обязанностей, а именно за регистрационные действия в отношении тяжелой специализированной техники.

«В настоящее время осуществляется комплекс дальнейших оперативно-розыскных действий, направленных на расширение доказательной базы», — добавили в УФСБ.