Лондон, , 11:33 — REGNUM Бразильский футболист Габриэл Жезус перешёл из «Манчестер Сити» в «Арсенал». Об этом 4 июля сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Габриэл Жезус Football. ua

Отмечается, что 25-летний форвард будет выступать в новой команде под девятым номером. Его трансфер обошёлся в £45 млн.

Жезус выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года. На его счету 236 матчей за клуб, в которых он забил 95 голов и отдал 46 результативных передач. В составе команды он стал четырёхкратным чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок лиги, дважды — Суперкубок Англии, а также стал обладателем Кубка Англии.