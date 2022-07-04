Майкоп, 4 июля 2022, 11:33 — REGNUM В Адыгее выявлена большая партия табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону накрыли одновременно восемь торговых точек в городе Майкопе, принадлежавшие местному предпринимателю, на которых хранились более 40 тыс. пачек сигарет различных марок.

Сигареты
Сигареты
«Всего изъято более 40 тысяч пачек сигарет различных марок. Их общая стоимость составила более 5 миллионов рублей, что, в соответствии с законодательством, является особо крупным размером», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту в отношении владельца товара — 46-летнего директора общества с ограниченной ответственностью — возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенных в особо крупном размере. Его фигуранту грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.