Майкоп, , 11:33 — REGNUM В Адыгее выявлена большая партия табачной продукции, немаркированной специальными акцизными марками. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону накрыли одновременно восемь торговых точек в городе Майкопе, принадлежавшие местному предпринимателю, на которых хранились более 40 тыс. пачек сигарет различных марок.

Сигареты

«Всего изъято более 40 тысяч пачек сигарет различных марок. Их общая стоимость составила более 5 миллионов рублей, что, в соответствии с законодательством, является особо крупным размером», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту в отношении владельца товара — 46-летнего директора общества с ограниченной ответственностью — возбуждено уголовное дело о производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенных в особо крупном размере. Его фигуранту грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.