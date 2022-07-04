Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В День семьи, любви и верности, 8 июля, молодожёны Санкт-Петербурга смогут бесплатно проехать на ретро-автобусе. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Молодожёны Алексей Колчин © ИА REGNUM

Для тех, кто в День семьи, любви и верности зарегистрирует свой брак, организуют специальную программу прогулок на городском транспорте. Так, в полдень пройдёт часовая поездка на автобусе «Икарус 55 Люкс» 1972 года. Маршрут стартует от Исаакиевского собора. Между тем запланированы остановки для памятных фото.

Также на трамвае «Стиляга» с 12:00 до 14:00 можно будет проехать по рейсу «В семейное благополучие». После этого молодожёны посетят экспозицию Василеостровского трамвайного парка.

В Петергоф обручённых отвезёт метеор. Там новые ячейки общества смогут сделать фото у фонтанов Нижнего парка. Кроме этого водный транспорт будет каждый час, начиная с 10:35, принимать на свой борт желающих отправиться на маршрут по рекам и каналам Петербурга на теплоходе-кабриолете.

Все эти мероприятия будут бесплатны. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по телефону (812) 573-99-20 или написать на почту: pressa@transport. gov. spb.ru.

Напомним, что ранее комтранс анонсировал проведение фотосессии на самой романтической станции петербургского метрополитена, «Пушкинской». Для участия также необходимо подать заявку.

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