Гранд-Форкс, США, , 11:32 — REGNUM Когда трое жителей Северной Дакоты, владевшие пустыми участками земли к северу от городка Гранд-Форкс, продали их за миллионы долларов китайской компании Fufeng Group, эта сделка вызвала тревогу вплоть до Вашингтона. А всё потому, что участок находится в 20 минутах езды от базы ВВС Гранд-Форкс, сообщает 4 июля CNBC.

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И теперь некоторые специалисты по безопасности считают, что завод по переработке кукурузы может предоставить китайской разведке доступ к военному объекту.

Дебаты по поводу завода разворошили городок. В городском совете начались эмоциональные слушания, а группы озабоченных граждан попытались заблокировать проект.

Местный житель Крейг Спайсер, чья автотранспортная компания граничит с землей, купленной китайцами, подозрительно относится к намерениям новой компании. «Из-за этого я переживаю за моих детей и внуков», — говорит он.

Гэри Бриджфорд, один из тех, кто продал свой участок китайской компании, сказал, что соседи выместили на нем свой гнев и выставили у него на дворе таблички с протестами против проекта.

«Мне угрожали, — жалуется он. — Кем меня только ни обзывали за то, что я продал свое же имущество. Люди слышат про Китай и волнуются. Но у каждого в кармане лежит телефон, скорее всего, сделанный в Китае. Где же вы проводите черту?»

Мэр города Брэндон Боченски заявил, что просто хочет делать бизнес: предполагаемый завод стоимостью 700 млн долларов создаст более 200 рабочих мест и откроет множество других возможностей. Он настаивает на реализации проекта, но признает, что есть проблемы для национальной безопасности, которые он как мэр маленького городка не в состоянии решить.

При этом ВВС США не высказывали официальных опасений по поводу китайского проекта в Северной Дакоте.

Компания Fufeng утверждает, что ее проект не навредит, а поможет американцам. Главный операционный директор американского филиала Fufeng Group Эрик Чутораш отверг опасения, что завод может быть использован для шпионажа за базой ВВС.

«Мы подчиняемся законам США, я американский гражданин, я вырос и прожил здесь всю свою жизнь, и я не собираюсь заниматься шпионажем или быть связанным с компанией, которая этим занимается, и я знаю, что моя команда считает точно так же», — убежден Чутораш.

Однако сенатор Кевин Крамер выступает против проекта, несмотря на его экономические выгоды.

«Я думаю, мы сильно недооцениваем, насколько эффективно они [китайцы] собирают информацию, — сказал он в интервью. — И потому я бы не хотел, чтобы китайская компартия вела свой бизнес у меня на заднем дворе».

Председатель сенатского комитета по разведке от демократической партии и член комитета от республиканской партии также заявили CNBC, что выступают против проекта.

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