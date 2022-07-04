Сеул, 4 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Кандидат на пост министра здравоохранения Ким Сын Хи отказалась занять должность, предложенную президентом страны Юн Сок Ёлем, из-за обвинений в использовании средств из политических фондов в личных целях, сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что данное заявление экс-депутат сделала через несколько часов после того, как глава государства сообщил о намерении в ближайшее время принять решение о назначении Ким на должность министра здравоохранения на фоне расследования.

Известно, что Ким Сын Хи стала третьим кандидатом, предложенным Юн Сок Ёлем и отказавшимся от должности.

Кандидат на пост министра здравоохранения находится под следствием из-за того, что она, будучи депутатом, якобы использовала средства из политических фондов для оплаты страховки супруга, а также для оплаты аренды автомобиля.