Донецк, 4 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России за сутки уничтожили две установки «Град», три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состава ВСУ, сообщает 4 июля Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», три грузовых автомобиля и более 60 человек личного состав», — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что также были подавлены две огневые точки ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка и Невельское.