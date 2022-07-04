Верхняя Пышма, Свердловская область, 4 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. На конференции «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН», проводимой Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) совместно с Фондом «Сколково», Техническим университетом УГМК и партнерами MineTech, будет представлен проект оптимизации закладочных работ на подземном руднике.

Пресс-служба УГМК

Автор проекта — сотрудник АО «Уралмеханобр» Вера Белоногова предлагает изменить геомеханические требования к закладочной смеси для заполнения выработанных пространств, снизив ее прочность с 5 до 3 МПа. При этом формирование закладочного массива должно быть не послойным, как обычно, а монолитным. В таком случае потребуются усиленные изолирующие перемычки — железобетонные вместо бетонных.

По расчетам, произведенным АО «Уралмеханобр», снижение прочности закладочной смеси позволит значительно сократить расход цемента. И даже с учетом затрат на возведение железобетонной перемычки и дополнительных трудозатрат экономия для одной камеры составит почти 1,9 млн рублей. В течение года на руднике осуществляется выемка десятков камер, поэтому общий экономический эффект будет выше.

«Проект уже реализован на подземном руднике АО «Сафьяновская медь». Там установлены десятки изолирующих перемычек, которые позволили непрерывно осуществлять закладку камер и обеспечить экономический эффект. Эта практика может быть распространена и на другие предприятия», — отмечается в проекте.

Конференция «УГМК-ТЕХНО — UMMC-ТЕСН» пройдет с 6 по 8 июля в Верхней Пышме. На мероприятии будет дан старт новому совместному треку программы по поиску, развитию и поддержке внедрения эффективных технологических решений для горнорудной отрасли.

Цель конференции — обмен опытом, тиражирование лучших практик, поиск инициатив и механизмов реализации стратегических целей и программы устойчивого развития горно-металлургических компаний, развитие в молодых специалистах интереса к инновационной деятельности. Мероприятие объединит участников сразу двух платформ — свыше 350 заявителей программы MineTech и более 200 представителей горнодобывающих и металлургических предприятий, активной молодежи — авторов технологических проектов «УГМК-ТЕХНО». Все они смогут предложить свои решения для внедрения на предприятиях в контуре УГМК и получить прямой выход на специалистов отрасли.