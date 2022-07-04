Брянск, 4 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализированы пять новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в региональном оперативном штабе. Выписаны с выздоровлением 16 человек.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

С начал пандемии в Брянской области выявлено 162 395 жителей, заболевших COVID-19. Справились с заражением 158 182 человека. Скончались от осложнений 4 042 пациента.

Лаборатории региона провели 1 963 263 исследования на коронавирус.