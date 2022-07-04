Симферополь, 4 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Высокая пожарная опасность прогнозируется на территории ряда районов Крыма в период с 5 по 8 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5–8 июля в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что особый противопожарный режим на территории Крымского полуострова установлен с 20 мая. Режим предусматривает, в частности, запрет на посещение лесов, на разведение костров и выжигание сухой растительности. За нарушение требований граждан и организации ожидают высокие штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня районы Крыма пережили сильное наводнение — были подтоплены десятки жилых домов и сотни участков.