Владивосток, 4 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с Генконсулом Вьетнама Нгуен Данг Хиеном во Владивостоке — стороны обсудили возможность прямых туристических авиарейсов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж. Фантхьет, Вьетнам

Читайте также: Всё лето из Владивостока в Сочи будут летать прямые рейсы

Нгуен Данг Хиен заверил, что власти Вьетнама практически полностью взяли под контроль эпидситуацию по коронавирусу. Деловая активность страны вернулась к нормальному состоянию, да и между двумя странами выстроены хорошие отношения.

«Готовы раскрывать весь наш потенциал, налаживать туристические связи, открывать авиарейсы между Приморьем и Вьетнамом», — сказал губернатор.

Консул обещал, что авиарейсы будут запущены в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в летний сезон из Владивостока в Сочи будут летать прямые авиарейсы. Вылеты планируются два раза в неделю по вторникам и четвергам, первый состоится 19 июля.