Бразилиа, 4 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза встретился в Сан-Паулу с бывшим президентом Бразилии и нынешним кандидатом в руководители страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой о политической и экономической ситуации в Европе и Латинской Америке. Об этом пишет Prensa Latina.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

Ребелу ди Соза, который прибыл в страну 2 июля и сделал первую остановку в Рио-де-Жанейро, сказал, что он также намерен встретиться с бывшими президентами Фернанду Энрики Кардозу и Мишелем Темером.

На встрече также присутствовал Селсу Аморим, министр иностранных дел в период правления Лулы, а также министр культуры Португалии Педру Адау Силва и государственный секретарь Португалии Франсишку Андре.