Москва, 4 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучит найденные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях наемников на Украине, сообщили 4 июля в телеграм-канале ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Следственный комитет России в рамках расследуемых уголовных дел изучит обнаруженные в Лисичанске и Северодонецке документы о действиях иностранных наемников на Украине», — говорится в телеграм-канале СКР.

По данным следствия, документы содержат сведения о роли наемников в боевых действиях, планировании ими фортификации украинских боевиков в Лисичанске и Северодонецке.