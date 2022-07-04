Элиста, , 11:25 — REGNUM После введения второй очереди Аршанской солнечной электростанции (СЭС) в Калмыкии ее установленная мощность достигла 115,6 МВт, что позволило ей стать крупнейшей электростанцией такого типа не только в операционной зоне «Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Юга», но и в Единой электросети (ЕЭС) России. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Системного оператора ЕЭС РФ.

Солнечная электростанция Blm.gov

Отмечается, что после ввода второго пускового комплекса нового объекта зеленой генерации установленная мощность электростанций ВИЭ в энергосистеме Калмыкии достигла 453,1 МВт, что составляет 96% от общей установленной мощности электростанций энергетической системы.

При этом уточняется, что ранее, в декабре 2019 года, в энергосистеме республики были введены в работу Малодербетовская и Яшкульская СЭС мощностью 60 и 58,5 МВт соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2023 году НИЦ «Курчатовский институт» запустит установку «Тандем», с помощью которой можно будет создавать новые материалы, необходимые в отечественных машиностроении, энергетике и медицине.