Южно-Сахалинск, 4 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. На Сахалине к сдаче готовят четыре придомовые территории, которые отремонтировали по проекту «1000 дворов» на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в правительстве островного региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Во дворе

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Так в четырех дворах в Ногликах готовность составляет уже 70-80%. Подрядчики в полном объёме провели земляные работы, установили бордюрные камни, уложили тротуарную плитку, смонтировали детские площадки, установили малые архитектурные формы и ограждение, проложили кабель для наружного освещения. Предстоит еще уложить резиновое покрытие на детских площадках и установить опоры освещения.

Проект «1000 дворов» реализуется на Дальнем Востоке по инициативе полпреда президента Юрий Трутнева. На Сахалине в этом году планируют отремонтировать 80 придомовых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае активно реализуется программа «1000 дворов Дальнего Востока» — снимают старое асфальтовое покрытие, устанавливают детские игровые и спортивные площадки, разбивают цветники.