Горловка, ДНР, , 11:23 — REGNUM Обстрел со стороны вооружённых сил Украины посёлка Гольмовский в пригороде Горловки Донецкой Народной Республики не обошёлся без жертв. Как сообщил 4 июля мэр Горловки Иван Приходько, ранены три человека.

Флаг ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

«В результате обстрела многострадального горловского посёлка Гольмовского со стороны ВФУ по улице Советской Армии, 9 и 11 ранены две мирные жительницы, по улице Гардина ранение получил сотрудник МЧС», — написал Приходько в телеграм-канале.

Он добавил, что скорая помощь выехала на место происшествия.

Кроме того, по его словам, «в результате вооружённой агрессии украинских националистов по улице Советской Армии, 9/4 погибла мирная жительница посёлка городского типа Гольмовский.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, утром 4 июля ВСУ обстреляли Гольмовский из ствольной артиллерии калибра 122 мм, выпустив в общей сложности три снаряда.

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В 9:40 был зафиксирован удар по Гольмовскому с позиций в населённом пункте Курдюмовка. Украинские войска применили реактивную систему залпового огня «Град», выпустив по посёлку 40 ракет.

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