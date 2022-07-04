Владикавказ, 4 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Северной Осетии в 2022 году поедут работать в отдаленные сельские школы 13 учителей. Они станут участниками программы «Земский учитель», в рамках которой педагогам, выразившим согласие пять лет отработать в школах отдаленных районов республики, будет выплачено по 1 млн рублей.

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Как отметила председатель комитета по занятости населения РСО-Алании Альбина Плаева, за два последних года участниками программы «Земский учитель» стал 31 специалист. Учителя русского языка и литературы, математики, английского языка, физики, химии, информатики и начальных классов поехали работать в школы Кадгарона, Красногора, Ирана, Карджина, Заманкула, Мизура, Брута, Фиагдона, Кизляра и других населенных пунктов.

«Безусловно, необходим целый комплекс мер по популяризации этих самых жизненно важных профессий, поднятия их статуса и авторитета в обществе, средней заработной платы», — приводит слова Плаевой портал «15-й Регион».